El Festival del Viento de Castellón reunirá a 140 pilotos de 22 países y estrenará espectáculos nocturnos

Las playas de Castellón acogerá los próximos 6 y 7 de junio la tercera edición del Festival Internacional del Viento, un evento que se ha consolidado como una de las grandes citas turísticas y de ocio del inicio del verano en la capital de la Plana. El festival reunirá este año a cerca de 140 pilotos procedentes de 22 países, más de 800 cometas y un programa con más de 150 actividades repartidas entre las playas del Pinar y el Gurugú.

La alcaldesa, Begoña Carrasco, ha sido la encargada de presentar una edición que, según ha señalado, “ayuda a posicionar Castellón en el mapa como un destino turístico de referencia” y supone “una de las citas más importantes del calendario turístico, cultural, deportivo y de ocio de la ciudad”.

“Es un evento de ciudad que nos ayuda a la desestacionalización turística y que cada año crece más y se hace más internacional”, ha afirmado la primera edil.

Novedades: actividades nocturnas y apertura en el puerto

Carrasco ha destacado que el Festival del Viento nació fruto de la colaboración entre el Ayuntamiento y ADEPLA con el objetivo de dinamizar las playas y atraer turismo familiar y de calidad.

Entre las principales novedades de esta edición figura la celebración, el viernes 5 de junio, de una jornada inaugural en el Moll de Costa del puerto de Castellón, donde se recibirá oficialmente a los pilotos internacionales.

“Gracias a la colaboración del puerto podremos organizar una ceremonia de inauguración delante del Moll de Costa con todos los pilotos y sus banderas”, ha explicado el organizador del festival, Enrico Grossi.

La programación nocturna será otra de las grandes apuestas del certamen. Por primera vez habrá exhibiciones de cometas gigantes iluminadas con luces LED en la playa del Gurugú, además de competiciones deportivas nocturnas.

Grossi ha avanzado también la celebración de un torneo de “glow tennis”, una modalidad de tenis playa con iluminación ultravioleta y pelotas fluorescentes.

Más de 800 cometas y pilotos de 22 países

El festival reunirá participantes llegados desde países como India, China, Indonesia, México, Costa Rica, Colombia, Italia, Polonia o Reino Unido.

“Muchísima gente conoció nuestro festival y se enamoró de lo que habían contado quienes ya habían venido”, ha explicado Grossi sobre la expansión internacional del evento.

Las playas castellonenses se llenarán de cometas gigantes de hasta 50 metros, exhibiciones acrobáticas y estructuras hinchables de gran formato.

“Son auténticas obras de arte hechas por artesanos cometeros de distintas partes del mundo”, ha señalado el organizador.

Además, se repartirán alrededor de mil pequeñas cometas infantiles para fomentar la participación de los más pequeños.

El Aeroclub amplía su protagonismo

El presidente del Aeroclub de Castellón, Yuri Rabassa, ha explicado que la entidad volverá a asumir toda la coordinación técnica aeronáutica del festival.

“Queremos seguir convirtiendo este evento en una referencia nacional combinando divulgación aeronáutica, ocio y deporte aéreo en un entorno familiar”, ha afirmado.

El Aeroclub organizará vuelos de bautismo en avioneta para unas 200 personas, exhibiciones de drones y simuladores de vuelo, además de una exposición estática de aeronaves de emergencias y rescate.

Una de las actividades más esperadas volverán a ser los vuelos cautivos de globos aerostáticos, que este año aumentan hasta siete.

“Si la meteorología acompaña, ver siete globos al atardecer será un espectáculo tremendamente atractivo”, ha señalado Rabassa.

Transporte y accesibilidad

La concejala de Turismo, Arantxa Miralles, ha anunciado un dispositivo especial de movilidad para facilitar el acceso a las playas durante el festival.

El Ayuntamiento habilitará autobuses lanzadera desde la plaza Borrull con parada en el parking disuasorio de Refeyme y conexión directa con la zona del Pinar. El servicio funcionará el sábado desde las 10.00 horas hasta la una de la madrugada y el domingo hasta las 20.00 horas.

Además, se abrirán al público aparcamientos como el del CDT o el del Impala.

“Queremos evitar colas y facilitar que la gente deje el coche en casa y disfrute del festival”, ha indicado Miralles.

Previsión de miles de visitantes

La organización espera repetir las cifras de asistencia de anteriores ediciones, que superaron las 50.000 personas y alcanzaron ocupaciones hoteleras cercanas al 90%.

“Es un evento que ya se ha posicionado y que cada año procuramos mejorar para situar Castellón en el lugar que se merece”, ha concluido la alcaldesa.