Fernando Roig alerta del impacto del CO₂ en Pamesa pese a mantener ventas y superar los 100 millones de beneficio

Fernando Roig, presidente de Pamesa Grupo Empresarial, ha presentado este martes los resultados económicos del ejercicio 2025 de la compañía, marcado por la estabilidad de las ventas, la creciente presión energética y el fuerte incremento del coste de los derechos de emisión de CO₂ impuestos por la Unión Europea.

El grupo cerámico cerró 2025 con una facturación de 1.147 millones de euros, un 1 % más que el año anterior, mientras que el beneficio descendió hasta los 101 millones de euros frente a los 114 millones registrados en 2024. Roig ha atribuido esta caída principalmente al aumento del coste del CO₂, que ha pasado de 12 millones a 25,2 millones de euros en apenas un ejercicio.

“El problema no ha sido que emitamos más, sino que Bruselas ha reducido los derechos gratuitos de emisión”, ha explicado el empresario, quien ha advertido de que el recorte previsto por la Unión Europea para el periodo 2026-2030 supondrá “un golpe muy duro” para el sector cerámico español.

Durante el turno de preguntas, Roig también ha lamentado la falta de influencia política de España en Bruselas para defender a la industria cerámica frente al endurecimiento normativo europeo. El presidente de Pamesa ha asegurado que el Gobierno italiano “ha hecho más presión” que el español ante las instituciones comunitarias para intentar frenar el recorte de derechos gratuitos de CO₂.

“Italia aprieta más que España”, ha afirmado, al tiempo que ha criticado que los dos principales países productores de cerámica de Europa estén perdiendo competitividad frente a mercados como China o India, donde las industrias no soportan costes equivalentes por emisiones contaminantes.

Más inversión en energía y sostenibilidad

Pese al contexto, Pamesa mantendrá su apuesta inversora. El grupo ha destinado 117 millones de euros en 2025 a nuevas líneas de producción, hornos, impresión digital y explotaciones mineras en Teruel, y prevé elevar la cifra hasta los 120-125 millones durante 2026.

Entre los principales proyectos destaca el plan “Pamesa Net Zero”, con una inversión de 74 millones de euros financiada íntegramente con recursos propios. El proyecto contempla la instalación de 80 megavatios de energía fotovoltaica y 366 megavatios de baterías para almacenamiento energético orientado exclusivamente al autoconsumo industrial.

Según ha explicado Roig, la iniciativa permitirá evitar la emisión de 31.000 toneladas de CO₂ anuales y responde a la necesidad de reducir dependencia energética y mejorar la competitividad.

Además, la compañía pondrá en marcha en los próximos meses su primer horno eléctrico experimental para procesos de bicocción en la planta de Ecoporcelánico, en Onda, desarrollado junto a Kerajet.

Un grupo exportador con 3.469 empleados

El presidente de Pamesa ha subrayado el peso internacional de la compañía, que exporta a 162 países y destina el 67 % de su producción a mercados exteriores. El grupo cuenta actualmente con 3.469 empleados, de los cuales el 97 % tiene contrato fijo.

Roig también ha destacado el nivel salarial de la plantilla. Según ha detallado, un trabajador con un año de antigüedad y turnicidad percibe 27.682 euros netos anuales, una cifra que ha situado un 38 % por encima del salario medio español y un 23 % superior a la media del sector cerámico.

En paralelo, ha defendido la política medioambiental de la empresa, basada en la reutilización de residuos, recuperación de calor y reciclaje de agua industrial. El grupo reutiliza más de medio millón de metros cúbicos de aguas residuales al año e incorpora material reciclado en el 7 % de su producción.

Teruel y Estados Unidos

En materia de materias primas, Roig ha confirmado que Pamesa seguirá ampliando su actividad minera en la provincia de Teruel para reducir dependencia exterior tras la crisis derivada de la guerra de Ucrania. La compañía trabaja junto al Gobierno de Aragón para ampliar futuras explotaciones.

Respecto a los mercados internacionales, el presidente del grupo ha asegurado que Estados Unidos continúa siendo estratégico pese a la incertidumbre arancelaria. Tras la feria Coverings, celebrada este año en Las Vegas, Roig ha calificado de “positivo” el comportamiento del mercado norteamericano.

Para 2026, Pamesa prevé incrementar entre un 3 % y un 5 % sus ventas de cerámica, aunque el empresario ha reconocido que será “un año muy complicado” por la presión energética y regulatoria.