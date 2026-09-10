PORT CASTELLÓ

Fallece Juan José Monzonís, expresidente del Puerto de Castellón durante 14 años

Monzonís estuvo al frente de PortCastelló entre 2001 y 2015 y fue uno de los impulsores de la Dársena Sur

Onda Cero Castellón

Castellón |

Fallece Juan José Monzonís, expresidente del Puerto de Castellón durante 16 años
Fallece Juan José Monzonís, expresidente del Puerto de Castellón durante 16 años | Port Castelló

La Autoridad Portuaria de Castellón ha lamentado el fallecimiento de Juan José Monzonís Martínez, quien presidió PortCastelló durante 14 años, entre 2001 y 2015.

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, Monzonís dedicó más de 45 años a la función pública. Durante su etapa al frente del puerto castellonense impulsó una importante ampliación de las infraestructuras y la modernización de sus instalaciones.

Entre sus principales proyectos destaca la Dársena Sur, considerada la mayor obra pública realizada en los más de 100 años de historia del puerto. Su construcción permitió ampliar la capacidad operativa de PortCastelló y facilitar la llegada de nuevos tráficos, especialmente vinculados a los sectores cerámico y energético.

La Autoridad Portuaria destaca también su relación con la comunidad portuaria, las empresas y las administraciones públicas durante sus años como presidente.

El actual presidente de PortCastelló, Rubén Ibáñez, en nombre del Consejo de Administración y de toda la plantilla, ha trasladado sus condolencias a familiares y amigos y ha destacado el legado “técnico, profesional y humano” de Monzonís.

Las exequias fúnebres se celebrarán este viernes 11 de septiembre a las 11:00 horas en la parroquia Nuestra Señora de la Asunción.

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