sucesos

Fallece un hombre tras quedar atrapado en una zanja durante una obra en Les Alqueries

Los bomberos del parque de la Plana Baixa acudieron al lugar para rescatar al trabajador, que había quedado atrapado por un desprendimiento de tierra

Onda Cero Castellón

Castellón |

Una ambulancia del SAMU
Una ambulancia del SAMU | GVA

Un hombre ha fallecido este miércoles tras quedar atrapado en el interior de una zanja durante una obra en Les Alqueries (Castellón).

El Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón informó inicialmente, a través de sus redes sociales, de la movilización de efectivos del parque de la Plana Baixa para rescatar a un varón que tenía las piernas atrapadas en una obra.

Posteriormente, los bomberos comunicaron que habían conseguido rescatar al hombre del interior de la zanja, donde había quedado atrapado como consecuencia de un desprendimiento de tierra.

Una vez finalizado el rescate, los medios sanitarios desplazados hasta el lugar confirmaron el fallecimiento del hombre.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid