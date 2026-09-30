Fallece un hombre tras quedar atrapado en una zanja durante una obra en Les Alqueries

Un hombre ha fallecido este miércoles tras quedar atrapado en el interior de una zanja durante una obra en Les Alqueries (Castellón).

El Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón informó inicialmente, a través de sus redes sociales, de la movilización de efectivos del parque de la Plana Baixa para rescatar a un varón que tenía las piernas atrapadas en una obra.

Posteriormente, los bomberos comunicaron que habían conseguido rescatar al hombre del interior de la zanja, donde había quedado atrapado como consecuencia de un desprendimiento de tierra.

Una vez finalizado el rescate, los medios sanitarios desplazados hasta el lugar confirmaron el fallecimiento del hombre.