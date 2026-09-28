Facsa asume la gestión integral del saneamiento y la depuración de Benicàssim con un contrato de 6,8 millones

Benicàssim inicia una nueva etapa en la gestión de su sistema de saneamiento y depuración. El Ayuntamiento ha adjudicado a Facsa un contrato de 6,8 millones de euros y cuatro años de duración que integra en un único servicio la gestión de la depuradora, los bombeos y la red municipal de alcantarillado y pluviales.

La principal novedad es precisamente la unificación de estos servicios, que hasta ahora se gestionaban de forma separada. El objetivo es mejorar la coordinación, optimizar recursos y reforzar la capacidad de prevención y respuesta ante posibles incidencias. Facsa cuenta además con más de 30 años de experiencia en la gestión de la depuradora de Benicàssim.

Más digitalización y mantenimiento preventivo

Uno de los ejes del nuevo contrato será la digitalización de la red de saneamiento. Para ello, se desarrollará un Sistema de Información Geográfica que permitirá disponer de información actualizada sobre las instalaciones y facilitar la planificación de las actuaciones de mantenimiento.

La depuradora también incorporará mejoras para aumentar su eficiencia y reducir el consumo energético. Entre ellas se contempla la instalación de paneles fotovoltaicos para aprovechar la energía solar.

Además, Facsa y el Ayuntamiento elaborarán un Plan Integral de Gestión del Sistema de Saneamiento, con el que se analizará el estado de la red y se estudiarán medidas para reducir el impacto ambiental de los desbordamientos durante episodios de lluvias.

El contrato también contempla reforzar las labores de mantenimiento preventivo y correctivo para anticiparse a posibles averías y garantizar el correcto funcionamiento de las infraestructuras. La adjudicación se suma a la reciente renovación del contrato de abastecimiento de agua potable en el municipio.