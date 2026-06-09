La empresa castellonense Arkadia llevará su tecnología de propulsión verde a una misión de Reflex Aerospace en 2027

La firma castellonense Arkadia Space y la empresa alemana Reflex Aerospace han alcanzado un acuerdo estratégico para integrar tecnología de propulsión basada en peróxido de hidrógeno en una futura misión espacial europea. El proyecto contempla el suministro por parte de la compañía española de un sistema completo de propulsión destinado a un satélite de aproximadamente 200 kilogramos que operará en órbita baja terrestre (LEO).

La misión, cuyo lanzamiento está previsto para el segundo trimestre de 2027 a bordo del programa Transporter-20 de SpaceX, supondrá además la primera integración de tecnología de propulsión química en una plataforma satelital desarrollada por Reflex Aerospace. El sistema proporcionado por Arkadia permitirá realizar maniobras orbitales y ejecutar las operaciones de desorbitado al final de la vida útil del satélite.

El acuerdo refuerza la colaboración dentro del sector espacial europeo y consolida la posición de Arkadia Space como proveedor de sistemas de propulsión verde para aplicaciones espaciales. La tecnología que incorporará esta misión se basa en la experiencia obtenida con DARK, el módulo de propulsión que la empresa española validó en órbita en 2025, y que demostró el funcionamiento de sus sistemas en condiciones reales de operación espacial.