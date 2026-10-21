Eloy Moreno estrenará mundialmente su nueva novela, ‘El viaje’, en Castellón

Castellón será el punto de partida de la gira de presentación de ‘El viaje’, la nueva novela del escritor castellonense Eloy Moreno. El autor ha elegido el Parque Ribalta, escenario habitual de la Feria del Libro, para celebrar el estreno mundial de su obra el próximo martes 17 de noviembre, a partir de las 19.00 horas, en un acto que se prolongará hasta la medianoche.

La cita cuenta con la colaboración de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Castellón y será la primera parada de una gira que llevará al escritor por distintas ciudades españolas, entre ellas Madrid, Barcelona, Sevilla y Bilbao.

El encuentro tendrá formato de firma nocturna y estará abierto a los lectores interesados en conocer la nueva obra del autor. La presentación en Castellón tendrá lugar antes de la publicación internacional del libro, prevista en una treintena de países.

Más de cuatro millones de libros vendidos

Eloy Moreno se ha consolidado como uno de los escritores españoles de mayor éxito editorial, con más de cuatro millones de libros vendidos y una trayectoria internacional que ha llevado sus obras a numerosos países.

Uno de sus mayores fenómenos literarios es ‘Invisible’, publicada en 2018 y traducida a más de 15 idiomas. La historia ha dado también el salto a la pantalla con una adaptación audiovisual disponible en Disney+.

Tras el éxito de esta novela, el escritor publicó ‘Tierra’ en 2020, ‘Diferente’ en 2021 y ‘Cuando era divertido’ en 2022, títulos que ampliaron su base de lectores. En 2024 llegó ‘Redes’, una historia ambientada en el mismo universo que ‘Invisible’ y que se ha mantenido entre los libros más vendidos desde su lanzamiento, según la información facilitada por la organización.

Castellón, primera parada de la gira

La elección del Parque Ribalta refuerza el vínculo de Eloy Moreno con su ciudad natal. El espacio, que acoge habitualmente la Feria del Libro, se transformará en el escenario de este encuentro literario, que permitirá a los lectores acercarse al nuevo título antes de su lanzamiento internacional.

Con ‘El viaje’, el escritor inicia una nueva etapa editorial con Castellón como protagonista de su presentación mundial.