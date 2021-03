Educació posa en marxa la segona fase de Educavila Diveraprén per als escolars

La regidora d'Educació, Aida Beteta, ha presentat les activitats educatives complementàries impulsades des de l'Ajuntament per a l'alumnat de 3 a 18 anys i que es duen a terme gràcies a haver aconseguit una subvenció de la Conselleria d'Educació de 88.189 euros.

Aquest projecte educatiu es presenta com una segona fase del projecte Educavila Diveraprén que la regidoria va llançar per a oferir activitats complementàries als escolars durant el confinament. Aquesta nova iniciativa té com a finalitats principals facilitar la conciliació de la vida laboral i familiar així com compensar els efectes negatius del confinament i les restriccions per la pandèmia de covid-19 en l'alumnat.

Les primeres activitats arranquen el 6 d´abril i es realitzaran tallers de robótica, activitats multidisciplinàries. A més també tallers d'escola viva que es desenvoluparan en l'espai Naturalment situat en l'avinguda França.

La preinscripció per a totes les activitats es podrà realitzar del 18 al 25 de març a través de la pàgina web de l'Ajuntament de Vila-real (www.vila-real.es)