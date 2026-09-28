El Eco Rallye Comunitat Valenciana reduce su huella de carbono con un proyecto agrícola en l’Albufera

El MAHLE Eco Rallye Comunitat Valenciana ha compensado 20 toneladas de CO₂ asociadas a la edición de 2026 mediante un proyecto desarrollado en el entorno de l’Albufera de València.

La iniciativa se ha llevado a cabo junto a la Comunidad de Regantes del Canal de Riego del Río Turia (Acequia del Oro) y con la herramienta HortiGO2, desarrollada por GO2 by Global Omnium. Esta solución permite medir las emisiones y absorciones de gases de efecto invernadero asociadas a la actividad agrícola y promover prácticas destinadas a reducir emisiones y aumentar la captura de carbono.

El proyecto ha obtenido la Verificación del Impacto Positivo Local de Bureau Veritas conforme a la metodología HortiGO V.5, alineada con la norma ISO 14064-2:2019.

El objetivo es poner en valor el papel del cultivo sostenible del arroz en el entorno de l’Albufera, así como su contribución a la biodiversidad, la captura de CO₂ y la gestión eficiente del agua regenerada.

Ocho años de colaboración

La iniciativa forma parte de la colaboración que MAHLE y el Eco Rallye Comunitat Valenciana mantienen desde 2018. Durante estos ocho años, ambas entidades han impulsado acciones relacionadas con la movilidad eficiente y sostenible y la reducción del impacto ambiental.

El rallye se ha consolidado además como un escaparate para promover la eficiencia energética, la movilidad eléctrica y la reducción de emisiones.

La sostenibilidad también forma parte de la estrategia de MAHLE, que trabaja en el desarrollo de soluciones destinadas a mejorar la eficiencia energética y reducir las emisiones del sector del transporte.

En España, la compañía cuenta con cerca de 2.000 trabajadores distribuidos en siete centros de producción. Valencia alberga además uno de sus centros tecnológicos, especializado en investigación y desarrollo en el ámbito de la electromovilidad.