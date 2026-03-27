Mª Dolores Guillamón opta a la reelección al frente de la Cámara de Castellón

La presidenta de la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Castellón, Mª Dolores Guillamón, ha anunciado este jueves su intención de presentarse a la reelección para liderar la institución durante la próxima legislatura.

El anuncio se ha producido en el Pleno celebrado hoy, tras un periodo de reflexión en el que Guillamón ha valorado la conveniencia de dar continuidad a su gestión. Según ha explicado, su principal objetivo es culminar los proyectos estratégicos en marcha y dejar la institución en un “perfecto estado de revista”, garantizando así una transición sólida y un legado de estabilidad para el tejido empresarial de la provincia.

Con 13 años al frente de la Cámara, Guillamón se ha consolidado como una figura destacada del asociacionismo empresarial castellonense. Su trayectoria está marcada por un amplio conocimiento de la realidad económica local, respaldado por su experiencia previa como empresaria en el sector de la hostelería y los servicios.

La candidatura se sustenta en la experiencia acumulada, pero también en una hoja de ruta para el futuro. Entre sus principales líneas de actuación destacan la digitalización de la institución, el impulso de la formación dual como herramienta para combatir el desempleo y la apuesta por la sostenibilidad como factor clave de competitividad.

Guillamón busca así revalidar la confianza del Pleno con un proyecto que combina continuidad y modernización.