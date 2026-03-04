Un ‘Rotllo i Canya’ gigante corona la Diputación para dar la bienvenida a la Magdalena

fiestas de la magdalena

El Palacio Provincial luce una caña de 8,5 metros y una macrocinta verde para rendir homenaje a las fiestas fundacionales de Castellón

Onda Cero Castellón

Castellón |

La Diputación Provincial de Castellón ya respira Magdalena. La institución ha engalanado el Palacio Provincial con un monumental ‘Rotllo i Canya’ instalado en el balcón de la calle Mayor como símbolo de homenaje a la tradición y al espíritu festivo que cada año une a la provincia en torno a las Fiestas de la Magdalena.

La pieza destaca por sus dimensiones: una caña de 8,5 metros de altura, fabricada en fibra de vidrio para garantizar resistencia y ligereza, y un rollo de 1,8 metros de diámetro, unidos por una cinta verde tradicional de 15 metros que refuerza la identidad simbólica del conjunto.

El montaje ha sido diseñado para integrarse en la fachada histórica del edificio, respetando su arquitectura y realzando su imagen institucional durante la semana grande. Por este ‘Rotllo i Canya’ pasarán los romeros el próximo domingo en su tradicional ascenso a la ermita de la Magdalena.

Además, la fachada de la plaza Las Aulas luce también dos grandes lonas verdes, de 10 metros de largo por 2,5 de ancho, con el lema ‘volem, volem, volem, que estiguen tots contents’, en una iniciativa que se repite por segundo año consecutivo.

Con esta acción, la Diputación se suma a la celebración y reafirma su compromiso con las costumbres y tradiciones que forman parte del patrimonio cultural de Castellón.

