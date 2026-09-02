La Diputación mantiene la vigilancia sobre los focos de mosquitos en Castellón

El Servicio de Control de Mosquitos de la Diputación de Castellón mantiene la vigilancia diaria en toda la provincia para detectar y actuar sobre posibles focos larvarios. Según la institución, la estrategia preventiva y la aplicación rápida de tratamientos han permitido mantener bajo control las poblaciones de mosquitos durante este verano.

La ausencia de precipitaciones ha favorecido la desaparición de numerosos focos de cría en zonas inundables del litoral y del interior. No obstante, se mantiene una vigilancia especial en áreas donde permanece agua de forma permanente.

Una de las zonas que ha requerido mayor atención ha sido la Marjaleria de Castellón, donde la inundación de campos de cultivo ha obligado a coordinar actuaciones con distintos organismos para evitar la proliferación de mosquitos.

También se han intensificado los controles en municipios prelitorales y del interior, tanto en entornos urbanos como naturales.

Refuerzo ante posibles lluvias

El servicio provincial está preparado para reforzar la vigilancia y los tratamientos ante posibles episodios de lluvias intensas entre septiembre y noviembre. El objetivo es localizar rápidamente nuevos focos y actuar durante la fase larvaria para evitar que los mosquitos lleguen a la edad adulta.

La Diputación recomienda a la ciudadanía evitar acumulaciones de agua en fincas, solares, parcelas y recipientes, ya que pueden convertirse en focos de cría.