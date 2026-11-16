Diputación y Labora destinan 150.000 euros a reforzar el empleo y el emprendimiento en el interior de Castellón

La Diputación de Castellón y Labora refuerzan sus servicios de orientación laboral y apoyo al emprendimiento en los municipios del interior de la provincia. Para ello, la institución provincial ha recibido una subvención de 150.000 euros de la Generalitat Valenciana, a través de la línea de colaboración con las diputaciones en materia de desarrollo económico y social.

La ayuda permitirá reforzar la actividad de los cinco Centros de Dinamización Económica y Social (CEDES), ubicados en Albocàsser, Morella, Segorbe, Vall d’Alba y Llucena del Cid. Estos centros ofrecen acompañamiento personalizado tanto a personas que buscan trabajo como a quienes quieren poner en marcha un negocio en el medio rural.

Durante 2025, los CEDES atendieron a 554 personas en materia de orientación e información para el empleo, con un total de 1.114 atenciones individuales. El servicio incluye asesoramiento sobre formación, preparación de procesos de selección y seguimiento de la búsqueda de trabajo, además de ayudar a definir objetivos profesionales.

El apoyo al autoempleo es otra de las líneas de actuación. El pasado año se realizaron 184 asesoramientos a personas emprendedoras, centrados en el análisis de ideas de negocio, trámites, formas jurídicas, ayudas y opciones de financiación. Además, los centros llevaron a cabo 188 acciones de información dirigidas a empresas en funcionamiento, entre ellas la difusión de convocatorias de ayudas.

La subvención concedida en 2026 se destinará a financiar los costes del personal técnico y de apoyo que desarrolla estas actuaciones. La colaboración también contempla la coordinación con la red Espai Labora para facilitar el intercambio de información y la derivación de usuarios. El objetivo es mantener los servicios de proximidad relacionados con el empleo y la actividad empresarial en los municipios del interior de Castellón.