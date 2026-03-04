La Diputación y Facsa sellan una hoja de ruta para afrontar los grandes retos del agua en Castellón

La Diputación Provincial de Castellón y Facsa han cerrado el I Ciclo Formativo para dirigentes del agua con la definición de una hoja de ruta estratégica para afrontar los principales desafíos hídricos de la provincia.

El Salón de Recepciones del Palacio Provincial ha acogido la tercera y última sesión de esta iniciativa, centrada en los retos estructurales y coyunturales que marcarán el futuro de la gestión del agua en Castellón: adaptación al cambio climático, modernización de infraestructuras, sostenibilidad económica del servicio, digitalización y refuerzo de la cooperación institucional.

El diputado de Ciclo Integral del Agua, Iván Sánchez, ha subrayado la importancia de ofrecer formación especializada a cargos públicos y profesionales con responsabilidades en esta materia para impulsar “una transformación profunda y estructurada del modelo de gestión del agua en la provincia”.

La iniciativa, desarrollada con la colaboración de Facsa, ha reunido a alcaldes, alcaldesas, concejales y personal técnico de los 135 municipios castellonenses, consolidándose como un espacio de análisis y reflexión estratégica sobre el ciclo integral del agua.

Durante la jornada, el jefe del área técnica de la Diputación, Emilio Monfort, presentó las bases para definir una planificación provincial orientada a la sostenibilidad. Por su parte, el catedrático de la Universitat Politècnica de València, Enrique Cabrera, aportó una visión estratégica sobre el futuro del agua urbana, defendiendo modelos basados en la eficiencia, la digitalización y la planificación anticipativa ante un contexto de creciente exigencia climática y normativa.

El análisis de la situación actual de las infraestructuras de abastecimiento y saneamiento corrió a cargo de responsables técnicos provinciales, que identificaron fortalezas y necesidades de mejora para reforzar la resiliencia del sistema.

Las conclusiones del ciclo se recogerán en un documento de síntesis que servirá como marco estratégico para avanzar hacia un modelo de gestión más eficiente, resiliente y sostenible en toda la provincia.