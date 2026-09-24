La Diputación destina 12,1 millones de euros a mejorar las instalaciones deportivas de la provincia

La Diputación de Castellón ha activado el Plan Extraordinario ‘Més Esport’, dotado con 12.110.000 euros, para financiar la mejora de infraestructuras y equipamientos deportivos municipales de toda la provincia. Las bases de estas ayudas ya se han aprobado y publicado en el Boletín Oficial de la Provincia.

La cuantía que recibirá cada municipio dependerá de su población. Los pueblos de hasta 249 habitantes contarán con 30.000 euros, los de entre 250 y 499 habitantes con 50.000, los municipios de 500 a 2.999 habitantes con 100.000 euros y las localidades de más de 3.000 habitantes dispondrán de 200.000 euros.

Cada ayuntamiento podrá solicitar una única actuación para mejorar, adecuar o ampliar sus instalaciones deportivas. Las ayudas podrán destinarse tanto a obras como a suministros y el plazo para presentar las solicitudes será de diez días desde el día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el BOP.