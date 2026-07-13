La Diputación de Castellón refuerza la seguridad en el campo con ayudas para contratar guardas rurales en 15 municipios

La Diputación de Castellón ha concedido ayudas a 15 municipios de la provincia para reforzar la vigilancia en el entorno rural mediante la contratación de guardas rurales. Esta línea de subvenciones está dirigida a localidades de menos de 5.000 habitantes y permitirá financiar servicios de control y vigilancia para proteger la producción agrícola, evitar robos y actos vandálicos y garantizar la viabilidad de las explotaciones.

El servicio de guardas rurales se puso en marcha por la Diputación en 2024 y, según la institución provincial, se ha convertido en una herramienta fundamental para las localidades más pequeñas. La presidenta de la Diputación, Marta Barrachina, ha señalado que “estas medidas son un reflejo del compromiso de esta institución provincial por preservar nuestro sector primario y proteger tanto nuestro campo como a las personas que trabajan en él”.

Barrachina ha añadido que “la agricultura es un pilar esencial para nuestra economía y nuestro medio rural” y que con estas ayudas “conseguimos reforzar la vigilancia y el control, ofreciendo más tranquilidad a nuestros agricultores”.

La presidenta provincial también ha recordado que en la anterior convocatoria la Diputación incrementó un 50% el presupuesto, hasta alcanzar los 300.000 euros, y amplió las bases para que pudieran acceder municipios de hasta 5.000 habitantes.

En esta tercera convocatoria se beneficiarán Benlloc, Càlig, Canet lo Roig, La Jana, La Llosa, La Salzadella, Les Coves de Vinromà, Rossell, Sant Jordi, Sant Mateu, San Rafael del Río, Traiguera, Vall d’Alba, Viver y Xilxes.

“En una provincia como Castellón, con una gran superficie de cultivo, el trabajo de los guardas rurales es fundamental. Son una pieza clave que refuerza y respalda el trabajo de quienes diariamente cuidan y trabajan nuestra tierra”, ha subrayado Barrachina.

Además de mejorar la seguridad en el campo, la Diputación destaca que esta iniciativa contribuye a generar empleo, fortalecer el desarrollo rural y favorecer la fijación de población en los municipios más pequeños de la provincia.