TRAS LAS LLUVIAS

La Diputación de Castellón refuerza la prevención contra los mosquitos en el litoral

Para evitar la proliferación de mosquitos tras las inundaciones recientes, la Diputación de Castellón mantiene vigilancia constante, tratamientos especializados y acciones informativas dirigidas a la población.

Onda Cero Castellón

Castellón |

La Diputación de Castellón refuerza la prevención contra los mosquitos en el litoral
La Diputación de Castellón refuerza la prevención contra los mosquitos en el litoral | ondacero.es

La Diputación Provincial de Castellón ha intensificado las labores de prevención frente a los mosquitos en la zona del litoral tras las lluvias recientes que han inundado diversas áreas de marjal. El Servicio de Control de Mosquitos de la institución actúa de manera rápida y coordinada para evitar la proliferación de estos insectos y reducir las molestias a la ciudadanía, según ha señalado el diputado de Medio Natural, José María Andrés.

El diputado ha destacado la importancia de la vigilancia permanente: “Desde la Diputación mantenemos la supervisión constante de estas zonas para prevenir y detectar los primeros estados larvarios, realizando los tratamientos larvicidas con mayor eficacia”. Andrés ha subrayado que el control de mosquitos no se limita a actuar cuando ya son una molestia, sino que la prevención temprana es clave para evitar su expansión.

Durante todo el año, los equipos técnicos del Servicio de Control de Mosquitos llevan a cabo tratamientos específicos y vigilancia continua en los 135 municipios de la provincia, intensificándose en periodos de mayor riesgo. Además, la Diputación fomenta la colaboración ciudadana, promoviendo la revisión de espacios privados como macetas, cubos y piscinas, y organiza jornadas de coordinación con ayuntamientos y charlas de concienciación dirigidas a centros educativos y personal municipal.

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