La Diputación de Castellón refuerza el dispositivo de bomberos ante el episodio de lluvias

La Diputación de Castellón ha activado y reforzado el dispositivo preventivo del Consorcio Provincial de Bomberos ante el episodio de lluvias intensas previsto para este jueves. A partir de las seis de la tarde, el litoral y el interior norte de la provincia estarán en alerta roja, mientras que el resto del territorio permanecerá en alerta naranja. La previsión contempla lluvias muy fuertes, puntualmente torrenciales, acompañadas de tormentas, posible granizo y rachas muy fuertes de viento.

El Consorcio ha reforzado sus cuatro parques profesionales de Benicarló, Oropesa del Mar, Nules y Segorbe, y mantiene preparados sus cinco parques de voluntarios. El dispositivo cuenta con 28 camiones autobomba y 70 equipos de achique, además de bombas de gran caudal, maquinaria pesada y medios de rescate. También permanecen activas las unidades de Rescate Acuático y de Rescate en Montaña, con embarcaciones, motos acuáticas y material especializado para intervenir en zonas inundadas.

La Unidad de Maquinaria y Logística y los voluntarios de Protección Civil de la Diputación también están preparados para incorporarse a las actuaciones que sean necesarias. El dispositivo se irá ampliando en función de la evolución del episodio y de las incidencias que puedan registrarse. La presidenta de la Diputación, Marta Barrachina, ha destacado que la prioridad es poder responder con rapidez ante cualquier emergencia y ha pedido seguir las actualizaciones de los avisos meteorológicos y las indicaciones de los servicios de emergencia.