La Diputación de Castellón refuerza su compromiso con la igualdad y la inclusión

La Diputación de Castellón ha reafirmado este jueves su compromiso con la igualdad de oportunidades y una sociedad más justa e inclusiva con motivo del 8-M, Día Internacional de la Mujer.

La presidenta de la institución provincial, Marta Barrachina, ha sido la encargada de leer el manifiesto institucional en un acto que marca el inicio de la programación preparada para esta conmemoración. “Debemos seguir con el compromiso de construir una sociedad igualitaria que garantice los derechos de todas las personas, así como la participación activa sin discriminación de género, y conseguir romper los techos de cristal”, ha señalado la dirigente provincial.

El manifiesto, impulsado desde la Federación Valenciana de Municipios y Provincias y respaldado por el equipo de gobierno provincial —PSOE y Compromís—, hace hincapié en la importancia de un municipalismo igualitario. Durante la lectura, Barrachina ha destacado que “desde el ámbito local debemos seguir trabajando por una igualdad real de oportunidades y representación social que se merecen las mujeres”.

La programación de la Diputación continuará esta tarde con la gala ‘Construïm Juntes’, donde se entregará la primera edición del galardón homónimo a M.ª Carmen Miralles, en reconocimiento a su trayectoria. Tras la entrega del premio, la psicóloga Patri impartirá la conferencia “Cuenta contigo”, con la que se cerrará la jornada.