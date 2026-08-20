La Diputación de Castellón refuerza la atención domiciliaria a más de 700 usuarios

El Programa de Atención Domiciliaria suma actualmente más de 700 usuarios de 22 entidades locales, entre ayuntamientos y mancomunidades. En concreto, el Servicio de Ayuda a Domicilio atiende a 419 personas, mientras que el programa Menjar a Casa cuenta con 281 usuarios y Major a Casa, con otros 10.

Desde julio de 2025, la institución provincial cubre el 90% del coste de estos servicios, por lo que los usuarios no tienen que realizar ninguna aportación económica. El 10% restante corresponde a los ayuntamientos o mancomunidades. Este modelo de financiación se mantendrá hasta el 31 de diciembre de 2028 y permite adaptar los recursos a las necesidades de cada municipio.

El programa Menjar a Casa garantiza una comida diaria de lunes a viernes a personas mayores que no pueden procurarse su alimentación por sus propios medios, mientras que Major a Casa incorpora además servicios de limpieza doméstica y lavandería. La Diputación destaca que estas prestaciones buscan favorecer la autonomía, mejorar la calidad de vida y combatir la soledad no deseada de las personas mayores en sus propios hogares.