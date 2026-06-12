La Diputación de Castellón pide en Bruselas más protagonismo en la gestión de fondos europeos

La Diputación de Castellón ha reclamado en Bruselas un mayor papel de las administraciones provinciales en la gestión de los fondos europeos durante la Cumbre Europea de Autoridades Locales Intermedias para la Cohesión, celebrada en el Comité Europeo de las Regiones.

La vicepresidenta de la institución y responsable de Fondos Europeos, María Ángeles Pallarés, ha defendido que las diputaciones son clave como nexo entre la Unión Europea y los pequeños municipios, especialmente en provincias con fuerte dispersión poblacional como Castellón.

“Las diputaciones somos las administraciones que mejor conocemos la realidad de los municipios”, ha señalado, defendiendo su participación en la gestión de políticas de cohesión y financiación europea.

Pallarés ha puesto en valor la experiencia de la institución en programas como FEDER, el Fondo Social Europeo y los fondos Next Generation, destinados a proyectos de digitalización, empleo, eficiencia energética y desarrollo local.

Durante la cumbre se ha respaldado una declaración conjunta que reclama mayor reconocimiento de estas instituciones en la futura política de cohesión europea y la posibilidad de gestionar directamente parte de los fondos cuando exista capacidad acreditada.