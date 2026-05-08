CARRETERAS

La Diputación de Castellón mejora la CV-166 entre Els Ibarsos, Culla y Benassal para reforzar la seguridad vial

La actuación, ya finalizada, se ha centrado en la reparación del firme en dos tramos de esta carretera del interior de la provincia muy transitada por vecinos y turistas

Onda Cero Castellón

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La Diputación de Castellón mejora la CV-166 entre Els Ibarsos, Culla y Benassal para reforzar la seguridad vial
La Diputación de Castellón mejora la CV-166 entre Els Ibarsos, Culla y Benassal para reforzar la seguridad vial | DIPCAS

La Diputación Provincial de Castellón continúa con su plan de mejora y conservación de la red viaria provincial con nuevas actuaciones destinadas a reforzar la seguridad y la conectividad en el interior de la provincia.

En esta ocasión, se ha actuado en la carretera CV-166, en el tramo que conecta la CV-15 a la altura de Els Ibarsos con los municipios de Culla y Benassal, una vía muy transitada tanto por vecinos como por visitantes. El vicepresidente de la institución provincial y responsable del área de Infraestructuras, Héctor Folgado, ha señalado que se trata de “una obra necesaria”, ya que la vía presentaba daños en la calzada.

Los trabajos, ya finalizados, se han centrado en dos puntos concretos. En el primero, en la travesía de Benassal, se ha realizado el fresado y la reposición del firme en media calzada, en un tramo de 130 metros, con el objetivo de corregir deformaciones y mejorar la comodidad y seguridad en la circulación.

El segundo punto de actuación se ha situado en una curva de la vía, donde se ha mejorado la transición del peralte en un tramo de 115 metros, con una anchura de 7,4 metros.

Desde la Diputación destacan que mantener la red de carreteras en buen estado es clave para la seguridad vial, además de contribuir a la vertebración del territorio y al desarrollo de oportunidades en el interior de la provincia.

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