La Diputación de Castellón llevará al pleno un presupuesto de 246,7 millones de euros para 2027

La Diputación de Castellón someterá a aprobación el próximo martes, 3 de noviembre, su presupuesto para 2027, que asciende a 246.698.267,01 euros. La institución provincial ha convocado un pleno extraordinario a las 11.00 horas para debatir las cuentas del próximo ejercicio, que se estructuran en torno a tres líneas estratégicas: proteger a las personas y los municipios, cooperar con los ayuntamientos y construir nuevas oportunidades para la provincia.

El presupuesto contempla inversiones y partidas destinadas a seguridad, bienestar social, infraestructuras, empleo, turismo y desarrollo económico, con actuaciones repartidas por el conjunto del territorio provincial.

18,4 millones para Bomberos y Protección Civil

Uno de los principales ejes de las cuentas es la protección de las personas y los municipios. En materia de seguridad, el presupuesto reserva 18,4 millones de euros para Bomberos y Protección Civil. Esta partida incluye 1,5 millones para las Brigadas Rurales de Actuación Forestal (BRAF), centradas en la prevención de incendios, además del apoyo a los medios de extinción.

La protección de los municipios también se recoge en las cuentas con una partida de 4,3 millones de euros para instalar cámaras de control del tráfico en localidades de menos de 5.000 habitantes.

15,25 millones para el Fondo de Cooperación Municipal

El segundo eje se centra en la colaboración con los ayuntamientos. Para ello, la Diputación destinará 15,25 millones de euros al Fondo de Cooperación Municipal y otros 6,1 millones al Plan Impulsa 2026-2027, que cuenta con una dotación global de 32,5 millones para sus dos anualidades.

Además, el Fondo de Cooperación Municipal para la Lucha contra la Despoblación recibirá una ampliación cuando se incorporen al presupuesto los remanentes de 2026.

En materia deportiva, el Plan Extraordinario Més Esport, de carácter bienal, dispone de un presupuesto total de 12,1 millones de euros. Para 2027 se han consignado 1,8 millones destinados a las transferencias del próximo ejercicio.

Por su parte, el Bono DipuComerç contará con cerca de 300.000 euros en las cuentas de 2027, dentro de un programa cuyo presupuesto total asciende a dos millones de euros.

Construir: carreteras, agua y bienestar social

El tercer eje recoge las actuaciones en infraestructuras y servicios. La red provincial de carreteras y caminos dispondrá de 15 millones de euros para su gestión, mantenimiento y modernización.

En materia hídrica, las cuentas incluyen ocho millones de euros para el mantenimiento de las depuradoras, 4,6 millones para infraestructuras de saneamiento y depuración, 1,5 millones para el Plan de Emergencias Hídricas y cerca de medio millón para mantener los equipos de control de la calidad del agua potable en los municipios.

El bienestar social también ocupa una parte destacada del presupuesto, con más de 25 millones de euros para las áreas de Bienestar Social, Igualdad y Penyeta Roja. Entre las actuaciones previstas figuran programas de conciliación familiar, envejecimiento activo, ayuda a domicilio e igualdad.

Turismo, cultura y promoción económica

Las cuentas provinciales también contemplan recursos para impulsar la actividad cultural, deportiva, turística y empresarial.

El área de Cultura y Patrimonio contará con 12 millones de euros, mientras que Deportes dispondrá de 6,6 millones. El Patronato Provincial de Turismo tendrá un presupuesto de nueve millones de euros.

Por último, Promoción Económica contará con 4,9 millones de euros para políticas de empleo, los Centros de Dinamización Económica y Social (CEDES), el apoyo a emprendedores y empresas y Europe Direct Castellón.

El presupuesto de la Diputación de Castellón para 2027 se someterá a votación en el pleno extraordinario del próximo martes, 3 de noviembre, a partir de las 11.00 horas.