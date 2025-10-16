La Diputación de Castellón invierte en infraestructuras y servicios para transformar la vida en los pueblos rurales

La Diputación de Castellón impulsa nuevos convenios para mejorar infraestructuras y servicios municipales en la provincia. El objetivo es generar oportunidades, fomentar el desarrollo rural y apoyar el impulso económico en los municipios.

La presidenta de la Diputación, Marta Barrachina, ha señalado que con estas acciones “reforzamos nuestro compromiso por solucionar los problemas, garantizar recursos e igualar las oportunidades en toda la provincia”. Además, añadió que trabajan para “crear recursos útiles a nuestros pueblos y vecinos con la máxima de que vivir en cualquiera de los 135 municipios de nuestra provincia sea una oportunidad”.

Entre los convenios aprobados esta semana, destaca la ampliación del aulario en el municipio de Chóvar, donde se construirá un comedor escolar y un aula de usos múltiples. La Diputación destina 150.000 euros a este proyecto, que beneficiará al colegio rural agrupado Sot de Ferrer-Azuébar-Chóvar.

Por otro lado, en Espadilla se promoverá la recuperación del patrimonio turístico municipal para dinamizar la economía local mediante el turismo rural. La institución provincial aporta 30.360 euros para la adecuación y equipamiento de espacios turísticos, incluyendo la instalación de máquinas de aire acondicionado.

Estos convenios se suman a los más de 3 millones de euros invertidos este año en convenios singulares para apoyar a los municipios de Castellón. La presidenta Marta Barrachina aseguró que el Gobierno provincial continuará “practicando la escucha activa, atendiendo y trabajando codo con codo con los alcaldes y alcaldesas para mejorar y dar respuesta a los problemas de nuestros municipios con las soluciones más eficaces”.