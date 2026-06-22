La Diputación de Castellón impulsa más de 450 actividades culturales para dinamizar la provincia este verano

La Diputación de Castellón ha puesto en marcha una programación cultural con más de 450 actividades que se desarrollarán durante el verano en todos los municipios de la provincia.

La presidenta de la Diputación, Marta Barrachina, ha destacado que “queremos que el verano se viva en Castellón y nuestra tierra siga siendo un territorio referente por la calidad y diversidad de su programación cultural”, señalando que el objetivo es “transformar la provincia en un gran escenario al aire libre”.

La oferta incluye teatro, danza, música, circo y talleres a través del programa Diputació a Escena, además de citas musicales como las Trobades de Bandes, el Festival de Música Antigua y Barroca o los conciertos en el Castillo de Peñíscola.

El diputado de Cultura, Alejandro Clausell, ha subrayado que “contar con una agenda cultural con grandes y pequeños eventos hace de nuestra provincia un lugar más atractivo”, destacando también que la programación busca garantizar actividades para todos los municipios y edades.