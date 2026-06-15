La Diputación de Castellón impulsa una guía para reforzar la transparencia y la participación en los ayuntamientos

La Diputación de Castellón ha facilitado a los ayuntamientos una nueva herramienta para avanzar en la aplicación real de políticas de transparencia, participación ciudadana y gobierno abierto.

La diputada de Transparencia y Participación Ciudadana, María Tormo, ha presentado la publicación ‘Guía práctica para abrir la administración local. Retos y oportunidades de la transparencia y la participación ciudadana en la administración local valenciana’, editada por la institución provincial en el marco de la Red de Gobernanza Local de la Comunitat Valenciana.

Tormo ha destacado que esta guía “representa el compromiso de la Diputación de Castellón con una administración local más abierta, más cercana y más útil para la ciudadanía”, subrayando que la transparencia y la participación “no son únicamente obligaciones legales, sino herramientas esenciales para fortalecer la confianza en las instituciones”.

La diputada ha defendido además que la apertura institucional “no es una moda ni una opción secundaria, sino una exigencia democrática y una oportunidad para mejorar la calidad de las decisiones públicas”.

La publicación tiene un enfoque práctico y está dirigida a ayuntamientos, mancomunidades y entidades locales. Aborda el marco jurídico de la transparencia, los principales retos organizativos y técnicos de los municipios, y ofrece herramientas, metodologías y casos reales para facilitar su aplicación.

“Desde la Diputación de Castellón entendemos que nuestra función es estar al lado de los ayuntamientos, especialmente de aquellos con menos recursos”, ha señalado Tormo, que ha insistido en la necesidad de convertir los principios de transparencia en “acciones concretas y aplicables”.

La guía también pone el foco en la mejora de la comunicación pública, el uso del lenguaje claro, el desarrollo de portales de transparencia, la formación del personal técnico y la evaluación de las políticas de gobierno abierto.

La Diputación ha enmarcado esta iniciativa dentro de la Red de Gobernanza Local de la Comunitat Valenciana, que busca fomentar la cooperación entre administraciones. Según Tormo, este espacio permite “compartir aprendizajes y generar herramientas útiles para todo el municipalismo”.

Con esta publicación, la institución provincial refuerza su estrategia en materia de transparencia, datos abiertos e innovación pública con el objetivo de avanzar hacia una administración “más accesible y cercana a la ciudadanía”.