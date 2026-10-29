La Diputación de Castellón guarda silencio por las víctimas del accidente ferroviario de Toledo y el segundo aniversario de la dana

Por un lado, la presidenta de la institución provincial, Marta Barrachina, diputados provinciales, personal de la institución y asistentes, han guardado un minuto de silencio en señal de luto por el accidente ferroviario ocurrido ayer miércoles en la provincia de Toledo. El minuto de silencio se ha llevado a cabo en la puerta del Palacio Provincial de Las Aulas, y en la puerta principal de los distintos centros de trabajo de la Diputación provincial.

Asimismo, la institución provincial ha suspendido los actos que tenía programados durante los tres días de luto oficial en todo el país y las banderas del Palacio Provincial ondean a media asta.

Por otro lado, la Diputación de Castellón se suma a la declaración del Consell, que decretó el 29 de octubre como día de recuerdo a las víctimas de la dana, y ha guardado un minuto de silencio en el segundo aniversario de la tragedia como muestra de respeto y solidaridad con las víctimas y sus familiares.