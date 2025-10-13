La Diputación de Castellón exigirá al Gobierno de España una auditoría urgente sobre los fallos de las pulseras antimaltrato

La Diputación Provincial de Castellón exigirá al Gobierno de España una auditoría urgente sobre los fallos de las pulseras antimaltrato, una de las principales herramientas para garantizar la seguridad de las mujeres víctimas de violencia, al permitir la vigilancia efectiva del cumplimiento de las medidas judiciales de alejamiento.

El Gobierno Provincial ha presentado una moción para su aprobación en el pleno del próximo martes, 21 de octubre, con el fin de instar al Ministerio de Igualdad y al Ministerio del Interior a publicar de manera inmediata y detallada todos los datos relativos a los fallos del sistema que hayan tenido incidencia directa en la provincia de Castellón.

“La protección de las mujeres debe ser una prioridad absoluta. Necesitamos que el Gobierno corrija de inmediato los fallos del sistema Cometa y garantice un funcionamiento eficaz que proteja realmente a las mujeres víctimas de violencia de género y violencia sexual”, ha subrayado la presidenta de la Diputación de Castellón, Marta Barrachina.

Y es que, tal y como han denunciado fiscales especializados, sindicatos policiales, jueces de violencia sobre la mujer y abogados especializados en la violencia de género, estas incidencias en la migración de datos y en el funcionamiento de los dispositivos, ha provocado sobreseimientos provisionales, absoluciones de agresores y una grave desprotección de las víctimas.