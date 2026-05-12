La Diputación de Castellón exige a la UE revisar la regulación de emisiones para proteger al sector cerámico

La presidenta de la Diputación Provincial de Castellón, Marta Barrachina, ha reclamado unidad de acción institucional ante la nueva propuesta regulatoria de la Comisión Europea en el marco del Sistema de Comercio de Emisiones (ETS) para el periodo 2026-2030, al considerar que puede suponer una amenaza para el sector cerámico de la provincia, del que dependen alrededor de 70.000 familias.

Barrachina ha urgido a Bruselas a rectificar la propuesta para “salvaguardar el empleo de las 70.000 familias que viven de la cerámica en la provincia”, y ha advertido de que la normativa “pone en jaque a la cerámica de Castellón”, un sector que, según ha subrayado, concentra uno de cada cuatro empleos en el territorio.

En este sentido, la presidenta provincial ha defendido que la transición ecológica debe desarrollarse con criterios compatibles con la realidad industrial. “Europa debe revisar la propuesta y garantizar que la transición ecológica se desarrolle con plazos y herramientas compatibles con la realidad industrial y el futuro de miles de familias”, ha señalado.

Barrachina ha criticado además lo que considera un desconocimiento de la Comisión Europea sobre la estructura productiva provincial. En su opinión, la cerámica castellonense es un sector “eficiente, sostenible, innovador y con las mejores técnicas disponibles”, que lidera el desarrollo tecnológico y la calidad a nivel europeo.

La dirigente provincial ha advertido de que la propuesta “penaliza a las empresas cerámicas más eficientes”, lo que, a su juicio, podría afectar directamente a la competitividad del sector. También ha hecho referencia a la importancia de la cogeneración industrial, que considera “vital para la competitividad del azulejo”, al permitir el aprovechamiento simultáneo del calor y la producción de energía eléctrica para autoconsumo.

En paralelo, Barrachina ha reclamado al Gobierno de España una mayor implicación en la defensa del sector cerámico ante las instituciones europeas. “Si hay un sector especialmente castigado es el cerámico”, ha afirmado, al tiempo que ha pedido medidas específicas para reforzar la cogeneración industrial y su papel en el sistema energético.

La presidenta ha recordado su reciente viaje a Bruselas el pasado mes de abril, donde participó en la defensa del manifiesto “Por el futuro de la cerámica europea”, junto a representantes institucionales, patronales del sector y regiones productoras de España e Italia, que concentran cerca del 80 % de la producción europea de baldosas cerámicas.

Finalmente, Barrachina ha defendido el peso económico y social del sector en la provincia, destacando que la cerámica es clave para el mantenimiento de la población en 18 municipios castellonenses como Onda, l’Alcora, Vila-real, Nules o Almassora, entre otros. “La cerámica no es solo un sector económico, es el corazón de nuestra provincia”, ha concluido.