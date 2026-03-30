La Diputación de Castellón y Espaitec lanzan la 14.ª edición de Castellón Global Program para impulsar empresas locales

La Diputación Provincial de Castellón, junto a Espaitec, Parque Científico y Tecnológico de la Universitat Jaume I (UJI), ha presentado la 14.ª edición de Castellón Global Program, una iniciativa orientada a fortalecer y consolidar las empresas de la provincia.

Vicente Pallarés, diputado de Promoción Económica, ha señalado que el programa busca “hacer crecer empresas, generar oportunidades y fortalecer el tejido económico de nuestra provincia desde dentro”. Además, ha subrayado que la iniciativa contribuye a “ayudar a las empresas a consolidarse y generar empleo en los 135 municipios de la provincia”.

Desde su lanzamiento en 2013, Castellón Global Program ha apoyado a 127 empresas de 41 municipios, incluyendo startups, compañías consolidadas y negocios familiares. Los sectores representados abarcan tecnología, industria, agroalimentación, energías renovables y turismo, reflejando la diversidad y capacidad de innovación de la provincia.

Por su parte, David Cabedo, vicerrector de Innovación, Transferencia y Divulgación Científica de la UJI, ha destacado que el programa ha permitido acompañar a empresas con interés en innovar y crecer dentro de Castellón. Esta edición cuenta con 12 empresas seleccionadas, un aumento respecto a convocatorias anteriores para responder al creciente interés.

Entre las novedades de esta edición se encuentran mejoras en el plan formativo, el impulso del crossmentoring, que permite a cada empresa contar con varios mentores según sus necesidades, y el refuerzo del Club de Empresas. Además, se celebrará la séptima edición del foro Innovatossals, centrado en empresas regenerativas.

Las empresas interesadas podrán inscribirse a partir del 15 de abril a través de la web del programa, y el 21 de abril se organizará una jornada informativa en streaming para detallar la convocatoria y compartir experiencias de participantes anteriores.