La Diputación de Castellón destina 300.000 euros a derribos de edificios municipales en 23 pueblos

La Diputación de Castellón ha acordado conceder ayudas a 23 municipios de menos de 20.000 habitantes para actuaciones de derribo en edificios de titularidad municipal. La convocatoria cuenta con un presupuesto de 300.000 euros, el triple que en la anterior, con el objetivo de atender a un mayor número de localidades.

El vicepresidente provincial, Héctor Folgado, ha destacado que esta línea de subvenciones responde a las demandas de los alcaldes y permite actuar sobre inmuebles declarados en ruina o con informes técnicos que acreditan su deterioro. Las ayudas incluyen los trabajos de demolición y retirada de escombros, así como los honorarios de redacción de proyectos y dirección de obra.

Entre los municipios beneficiarios se encuentran Fuentes de Ayódar, Benafigos, Alcudia de Veo, Suera, La Llosa, Traiguera, Montanejos, Ribesalbes, Benassal, Sant Jordi, Tírig y Canet lo Roig, entre otros. Para adjudicar las subvenciones se valoran la antigüedad y el estado del edificio, el destino posterior del suelo y la población del municipio, priorizando las actuaciones con mayor impacto en la seguridad y la revitalización urbana.