La Diputación de Castellón acuerda la gestión unificada de la recogida de residuos en 59 municipios

El pleno ordinario de la Diputación de Castellón, celebrado este martes 18 de noviembre, ha aprobado la aceptación de la encomienda de gestión de la institución provincial y los convenios correspondientes para la prestación del servicio de recogida de residuos en 59 municipios pertenecientes a las Mancomunidades del Alto Palancia, Alto Mijares y Els Ports-Maestrat.

El acuerdo permitirá a la Diputación coordinar y prestar el servicio de recogida de residuos en los municipios de menos de 5.000 habitantes, siguiendo la normativa vigente sobre gestión de residuos. Los convenios regulan las relaciones entre las entidades adjudicatarias del servicio, los municipios adheridos y los usuarios, así como los derechos y obligaciones de cada parte.

La institución provincial podrá solicitar subvenciones de ámbito europeo, estatal, autonómico o provincial para apoyar la implantación de las nuevas recogidas y proceder a la licitación conjunta del servicio con otros municipios para obtener mejores condiciones económicas.