Diecisiete detenidos y 70 denuncias durante el dispositivo de seguridad del Arenal Sound

La Guardia Civil ha realizado el balance del dispositivo especial de seguridad desplegado con motivo de la 16.ª edición del Festival Arenal Sound, celebrada en Burriana. El operativo, diseñado para garantizar la seguridad ciudadana, mantener el orden público y prevenir infracciones, ha contado con la participación de agentes de distintas especialidades que han actuado por tierra, mar y aire, realizando labores de vigilancia, control de accesos, regulación del tráfico y prevención de la delincuencia.

Como resultado del dispositivo, los agentes han detenido a 17 personas y han investigado a otra más por su presunta implicación en distintos delitos, entre ellos delitos contra el patrimonio, atentado contra agentes de la autoridad, tráfico de drogas y requisitorias judiciales en vigor. Además, hasta la fecha se han contabilizado 36 hechos delictivos, una cifra que podría aumentar a medida que se incorporen denuncias presentadas en otras unidades o en diferentes puntos del territorio nacional.

En el ámbito administrativo, la Guardia Civil ha tramitado 70 denuncias, principalmente por infracciones de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana relacionadas con el consumo o tenencia de drogas en la vía pública, el porte de armas prohibidas o la desobediencia a los agentes. También se han registrado denuncias por incumplimientos de la Ley de Costas, por irregularidades en la inspección técnica de vehículos y por la realización de tatuajes sin la correspondiente autorización sanitaria.