Detienen a una mujer por causar el incendio forestal en el pantano de Sichar

La Guardia Civil ha investigado a una persona como presunta autora de un delito contra la seguridad colectiva (en su tipo de incendio forestal) ocurrido en el pantano de Sichar de la localidad de Onda el pasado mes de agosto.

La colilla mal apagada de una mujer originó un incendio que afectó a una hectárea y media de terreno forestal y ocasionó el desalojo de trescientas personas y ciento veinte vehículos.

Una vez que el incendio se dio por extinguido, el SEPRONA de la Guardia Civil se hizo cargo de la investigación que recogió in situ las muestras necesarias y posteriormente tomó declaración a varios testigos de los hechos.

La presunta autora, una mujer de 52 años de edad, fue localizada e investigada con la colaboración del SEPRONA de la Comandancia de Barcelona, lugar donde reside la misma.

Las diligencias instruidas han sido remitidas a los Juzgados de Nules. Arrojar colillas mal apagadas en entornos naturales constituye una conducta negligente que pone en grave riesgo la seguridad de las personas, el patrimonio medioambiental y la biodiversidad. Este tipo además de ser sancionables son una de las principales causas de incendios forestales.