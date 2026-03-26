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Detenidos tres jóvenes en Burriana por tráfico de drogas y pertenencia a grupo criminal

La Guardia Civil interviene cocaína, hachís y marihuana tras investigar un piso con constante trasiego denunciado por vecinos

Onda Cero Castellón

Castellón |

Detenidos tres jóvenes en Burriana por tráfico de drogas y pertenencia a grupo criminal
Detenidos tres jóvenes en Burriana por tráfico de drogas y pertenencia a grupo criminal | GC

La Guardia Civil ha detenido en Burriana a tres varones, de entre 20 y 25 años, como presuntos autores de delitos contra la salud pública en su modalidad de tráfico de drogas y pertenencia a grupo criminal, dentro de los servicios que el cuerpo desarrolla durante todo el año en la provincia de Castellón para combatir el narcotráfico.

La investigación se inició tras detectarse un continuo trasiego de personas en un inmueble de la localidad, lo que provocó numerosas quejas vecinales debido a las idas y venidas a cualquier hora del día, así como a la aparición de restos de consumo de sustancias en zonas comunes.

Ante estos indicios, los agentes establecieron un dispositivo de vigilancia que permitió confirmar la actividad delictiva. Como resultado, se procedió a la detención de los implicados y al registro de la vivienda.

Durante la actuación, la Guardia Civil intervino diversas sustancias estupefacientes, entre ellas 39 gramos de cocaína preparados para su venta, 256 gramos de hachís y 171 gramos de cogollos de marihuana. Además, se incautaron útiles destinados al pesaje y envasado de las drogas.

Las diligencias instruidas, junto con los detenidos, han sido remitidas al Juzgado de Guardia de Vila-real.

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