Detenidos en Benicàssim dos hombres con una furgoneta cargada de cobre sustraído

La Guardia Civil ha detenido en Benicàssim a dos hombres de 37 años como presuntos autores de un delito de hurto de cobre, tras ser sorprendidos cuando transportaban en una furgoneta una importante cantidad de cableado cuya procedencia ilícita quedó acreditada. Los hechos se produjeron en la noche del 21 de febrero, durante un punto de verificación de vehículos establecido por los agentes en la localidad.

Según ha informado la Comandancia de Castellón, los guardias civiles observaron cómo una furgoneta blanca intentaba eludir el control circulando en dirección prohibida. Tras interceptar el vehículo, el conductor manifestó que procedía de Barcelona y que se había desviado por error, mientras que el acompañante fue localizado en las inmediaciones. En la inspección del vehículo, rotulado a nombre de una empresa, los agentes hallaron una gran cantidad de cableado de cobre sin que los ocupantes pudieran aportar albaranes ni documentación que justificara su transporte.

Durante el registro también se encontró una mochila con documentación que presentaba indicios de manipulación y una muda completa de ropa oscura. Ante las contradicciones detectadas, la Guardia Civil intensificó las comprobaciones y logró determinar que el cableado había sido sustraído ese mismo día en distintos puntos del trayecto entre Alicante y Barcelona. Ambos varones fueron detenidos por un presunto delito de hurto de cobre y otro de falsedad documental, y trasladados a dependencias oficiales para la instrucción de diligencias.