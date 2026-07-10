Detenido por varios robos y por simular la sustracción de su vehículo en Castellón

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 42 años al que atribuye varios delitos de robo con fuerza en las cosas y simulación de delito cometidos en las localidades de Burriana y Onda (Castellón).

La actuación ha sido desarrollada por el Equipo Roca de la Guardia Civil de Burriana en el marco del Plan nacional contra el robo de cobre, según ha informado el instituto armado.

La investigación se inició tras una denuncia presentada en Burriana por un supuesto robo cometido durante la noche del 27 de abril en un polígono industrial de la localidad, donde varios camiones de una empresa de transporte internacional sufrieron la sustracción de unos 2.300 litros de gasóleo tras la fractura de los tapones de sus depósitos. El valor de lo sustraído fue cifrado en 4.140 euros.

Posteriormente, el 11 de mayo, la Guardia Civil tuvo conocimiento de otra denuncia presentada en el Puesto Principal de Onda por la sustracción de cableado de cobre de una bobina situada en el interior de una subestación eléctrica, con un valor estimado de 5.965 euros.

Durante la investigación, los agentes localizaron un camión ligero relacionado con los hechos cuyo propietario habría denunciado su supuesta sustracción, aunque la Guardia Civil sostiene que la denuncia habría sido simulada para dificultar las investigaciones y eludir una posible responsabilidad penal.

Tras las pesquisas realizadas, los agentes identificaron y detuvieron al supuesto autor, que fue puesto a disposición del Juzgado de Guardia de Castellón de la Plana junto con las diligencias instruidas