Detenido en La Vall d’Uixó un hombre por varios robos en vehículos valorados en más de 10.000 euros

La Guardia Civil ha detenido en Vall d’Uixó a un hombre de 47 años como presunto autor de varios robos y hurtos cometidos en el interior de vehículos. La investigación, desarrollada durante más de tres meses, ha permitido esclarecer cuatro hechos delictivos ocurridos entre los meses de febrero y mayo, así como recuperar diverso material sustraído valorado en más de 10.000 euros.

Las pesquisas se iniciaron a comienzos de año tras detectarse la venta sospechosa de 18 balizas de emergencia V16. A partir de ese hallazgo, los agentes lograron relacionar al detenido con distintos robos cometidos en la localidad. Entre los objetos recuperados destaca un maletín médico que contenía un escáner intraoral profesional de odontología y férulas de ortodoncia infantil, con un valor aproximado de 10.000 euros, que ya ha sido devuelto a su propietario.

Al arrestado se le atribuyen un delito de robo con violencia, dos delitos de robo con fuerza en interior de vehículo y un delito leve de hurto. Tras su detención, fue puesto a disposición judicial y las diligencias han sido remitidas al Juzgado de Instrucción de guardia de Nules.