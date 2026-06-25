Detenido en Moncofa por sustraer combustible de camiones estacionados

La Guardia Civil de Moncofa ha detenido a un hombre de 48 años como presunto autor de varios delitos relacionados con la sustracción de gasóleo de camiones estacionados en la localidad. La investigación se inició tras las denuncias presentadas por varios transportistas, que alertaron de la desaparición de combustible de los depósitos de sus vehículos.

Las pesquisas permitieron determinar que los hechos se produjeron los días 9, 16 y 31 de mayo. En uno de los casos, el sospechoso habría llegado a sustraer combustible valorado en unos 250 euros, después de forzar el tapón del depósito del camión. Los agentes recopilaron diversas pruebas que permitieron identificar al presunto responsable de los robos.

Finalmente, la Guardia Civil procedió a la detención del hombre, al que se le atribuyen delitos de hurto, daños y robo con fuerza en las cosas. Las diligencias han sido remitidas al Juzgado de Instrucción de guardia de Nules, que se hará cargo de la investigación judicial.