Un detenido y un investigado por dos robos con fuerza en Benicàssim

La Guardia Civil ha detenido a una persona e investigado a otra como presuntas autoras de dos delitos de robo con fuerza cometidos el pasado 10 de abril en Benicàssim.

La actuación se inició tras tener conocimiento de dos robos en distintos puntos del municipio. El primero tuvo lugar en un trastero, donde los autores forzaron la puerta de acceso y sustrajeron una bicicleta valorada en 890 euros.

Posteriormente, se produjo un segundo robo en una obra. En este caso, los implicados accedieron a un cobertizo tras forzar la entrada y se llevaron herramientas por valor de unos 3.000 euros.

Las investigaciones de la Guardia Civil, junto con la colaboración ciudadana, permitieron situar a dos personas en las inmediaciones de los lugares donde ocurrieron los hechos. Los agentes lograron localizar a uno de los sospechosos, conocido por su implicación en hechos similares, y posteriormente identificar al segundo, que fue finalmente detenido.

Las diligencias han sido remitidas a la autoridad judicial.