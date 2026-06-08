Almassora guarda un minuto de silencio en memoria del menor fallecido en la playa

El Ayuntamiento de Almassora ha convocado este lunes, a las 19.00 horas, un minuto de silencio a las puertas del consistorio en recuerdo del menor que desapareció el pasado jueves mientras se bañaba junto a otros dos jóvenes en la playa de la localidad.

La convocatoria pretende mostrar el apoyo y la solidaridad del municipio con la familia de la víctima tras el trágico suceso. Desde el primer momento, el consistorio ha mantenido contacto directo con los familiares y les ha trasladado sus condolencias y afecto.

El cuerpo sin vida del menor fue localizado este domingo por la tarde por efectivos de la Guardia Civil. El hallazgo se produjo a unos 200 metros de la desembocadura del río Mijares y a aproximadamente 300 metros de la línea de costa.

La desaparición del joven tuvo lugar el pasado jueves mientras se encontraba bañándose junto a otros dos menores en la playa de Almassora. Tras varios días de búsqueda, el dispositivo desplegado por los servicios de emergencia concluyó con la localización del cuerpo, poniendo fin a la incertidumbre de familiares y allegados.