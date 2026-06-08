TRÁGICO FINAL

Almassora guarda un minuto de silencio en memoria del menor fallecido en la playa

El cuerpo se encontró a unos 200 metros de la desembocadura del río Mijares y a aproximadamente 300 metros de la línea de costa.

Onda Cero Castellón

Castellón |

Hallan un cuerpo sin vida durante la búsqueda de un menor desaparecido en la playa de Almassora
Hallan un cuerpo sin vida durante la búsqueda de un menor desaparecido en la playa de Almassora | Europa Press

El Ayuntamiento de Almassora ha convocado este lunes, a las 19.00 horas, un minuto de silencio a las puertas del consistorio en recuerdo del menor que desapareció el pasado jueves mientras se bañaba junto a otros dos jóvenes en la playa de la localidad.

La convocatoria pretende mostrar el apoyo y la solidaridad del municipio con la familia de la víctima tras el trágico suceso. Desde el primer momento, el consistorio ha mantenido contacto directo con los familiares y les ha trasladado sus condolencias y afecto.

El cuerpo sin vida del menor fue localizado este domingo por la tarde por efectivos de la Guardia Civil. El hallazgo se produjo a unos 200 metros de la desembocadura del río Mijares y a aproximadamente 300 metros de la línea de costa.

La desaparición del joven tuvo lugar el pasado jueves mientras se encontraba bañándose junto a otros dos menores en la playa de Almassora. Tras varios días de búsqueda, el dispositivo desplegado por los servicios de emergencia concluyó con la localización del cuerpo, poniendo fin a la incertidumbre de familiares y allegados.

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