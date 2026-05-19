Detenido un hombre por varios robos en una vivienda de La Serratella

La Guardia Civil de Cabanes ha detenido a un hombre de 56 años como presunto autor de un delito continuado de robo con fuerza en el interior de una vivienda ubicada en el municipio de La Serratella, en la provincia de Castellón. La investigación se inició después de que el propietario del inmueble fuera alertado en varias ocasiones de que la puerta de acceso a la vivienda permanecía abierta, pese a haber sido cerrada previamente.

Tras desplazarse hasta el lugar, el afectado comprobó la desaparición de numerosos objetos y enseres del interior de la casa. Entre los efectos sustraídos se encontraban piezas de mobiliario, bombonas de gas y varias botellas de bebidas alcohólicas. Ante la reiteración de los hechos, los agentes iniciaron diversas gestiones policiales con el objetivo de esclarecer lo sucedido e identificar al responsable.

Las labores de investigación y comprobación desarrolladas por la Guardia Civil permitieron reunir indicios suficientes sobre la presunta autoría de los robos. Como resultado del operativo, los agentes lograron identificar, localizar y detener al supuesto autor de los hechos. El detenido ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial competente junto con las diligencias instruidas.