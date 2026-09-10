Detenido un hombre por entrar en una vivienda y provocar un incendio en Vall d'Alba

La Guardia Civil de Vilafamés ha detenido a un hombre de 49 años por su presunta implicación en un allanamiento de morada y un delito de incendio en una vivienda de Vall d'Alba.

Los hechos ocurrieron el pasado 31 de agosto, cuando el detenido habría accedido al inmueble tras forzar la puerta principal y, una vez en el interior, habría prendido fuego a la vivienda.

La intervención de los bomberos fue necesaria para sofocar las llamas. El incendio no provocó daños personales ni afectó a la estructura de otras viviendas, aunque algunos vecinos tuvieron que ser desalojados de forma preventiva debido a la proximidad del fuego.

Tras recibir el aviso, los agentes iniciaron una investigación para esclarecer lo ocurrido y localizar al responsable.

Las pesquisas permitieron finalmente identificar, localizar y detener al presunto autor.

El detenido ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial, junto con las diligencias correspondientes.