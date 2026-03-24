Detenido en Castellón de la Plana un fugitivo internacional condenado a 17 años por homicidio en Colombia

La Policía Nacional ha detenido en Castellón de la Plana a un fugitivo internacional de 36 años condenado a más de 17 años de prisión por un homicidio doloso cometido en 2009 en Colombia. Sobre el arrestado pesaba una orden internacional de detención para su extradición, emitida a través de INTERPOL, y las autoridades colombianas ya habían alertado de su alta peligrosidad.

Según la investigación, el hombre utilizó un arma contundente para cometer el crimen y, desde entonces, había logrado eludir la acción de la justicia desplazándose por distintos países de Centroamérica, Sudamérica y Europa. La colaboración policial internacional permitió a los agentes conocer su perfil violento, su riesgo de fuga y la posibilidad de que pudiera ir armado, lo que llevó a extremar las precauciones durante el operativo.

Los agentes de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Castellón centraron sus pesquisas en la posible presencia del fugitivo en la provincia, logrando finalmente su localización y detención tras diversas gestiones operativas. El detenido, que cuenta con antecedentes, ha sido puesto a disposición de la Audiencia Nacional, que se encargará de tramitar su extradición en coordinación con las autoridades colombianas.