Detenido en Benicàssim un ciudadano francés reclamado en su país por un asesinato

La Guardia Civil ha detenido en la localidad castellonense de Benicàssim a un ciudadano francés sobre el que pesaba una Orden Europea de Detención y Entrega emitida por las autoridades judiciales de Francia por su presunta participación en un delito de asesinato.

Según ha informado la Guardia Civil, la investigación se inició tras recibir una alerta sobre la posible presencia en España del presunto autor de un asesinato cometido con arma de fuego y relacionado con delitos de tráfico de drogas.

Los agentes llevaron a cabo diversas tareas de investigación, vigilancia y monitorización discreta para localizar al reclamado, que se encontraba fugado y alojado en un apartamento turístico de Benicàssim.

Como resultado de estas gestiones, el pasado 10 de junio la Guardia Civil logró identificar, localizar y detener al sospechoso, que era buscado por las autoridades francesas mediante una Orden Europea de Detención y Entrega.