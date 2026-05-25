Detenido en Benicarló con 288 plantones de marihuana ocultos en su vehículo

La Guardia Civil de Benicarló ha detenido a un hombre de 39 años como presunto autor de un delito contra la salud pública tras ser sorprendido transportando más de 250 plantones de marihuana en la carretera N-340, a la altura del término municipal de Benicarló. La actuación se enmarca dentro de los dispositivos de vigilancia y control que el cuerpo mantiene de forma permanente en las vías de comunicación de la provincia de Castellón para prevenir el tráfico de drogas, mercancías ilícitas y el contrabando.

La intervención se produjo durante la tarde del pasado 20 de mayo, cuando agentes de la Guardia Civil dieron el alto a un turismo que circulaba sin el seguro obligatorio. Durante la inspección del vehículo, los efectivos localizaron ocultos en el interior un total de 288 plantones de marihuana en fase de crecimiento, preparados para su traslado.

Como resultado de la operación, los agentes procedieron a la detención del conductor, que posteriormente fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción de guardia de Vinaròs. La Guardia Civil mantiene activos distintos dispositivos de prevención y vigilancia en la provincia con el objetivo de reforzar la seguridad y combatir los delitos relacionados con el tráfico de drogas.