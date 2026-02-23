Detenidas dos personas por una oleada de robos y daños en establecimientos de la Vall d’Uixó y Burriana

La Guardia Civil ha detenido a dos personas e investigado a una tercera por su presunta implicación en una serie de robos con fuerza, hurtos y daños cometidos en establecimientos y en la vía pública de las localidades de La Vall d'Uixó y Burriana. Los hechos se habrían producido entre principios de enero y mediados de febrero de 2026. La investigación fue asumida por agentes del puesto de La Vall d’Uixó tras detectarse varios delitos con un patrón similar en la zona.

El primero de los hechos investigados tuvo lugar el 7 de enero en un bar de La Vall d’Uixó, donde los autores accedieron tras forzar la cerradura y causaron daños en una máquina recreativa, de la que sustrajeron 873 euros. El 14 de enero se registró un intento de robo en máquinas expendedoras situadas en la vía pública, que fueron fracturadas con un martillo, ocasionando daños valorados en más de 2.000 euros, aunque sin lograr apoderarse de la recaudación. Posteriormente, el 27 de enero, se denunció la sustracción de 700 euros de una máquina de cambio de monedas en otro establecimiento, con desperfectos cifrados en 1.500 euros.

La actuación culminó el 11 de febrero, cuando los agentes sorprendieron a un individuo intentando sustraer un ciclomotor en las inmediaciones de un centro educativo de La Vall d’Uixó. El sospechoso trató de huir a pie tras arrojar el vehículo al suelo, pero fue interceptado tras una persecución. Las diligencias posteriores vincularon al detenido y a su pareja con la sustracción y daños de dos patinetes eléctricos en Burriana, constándole además al varón un señalamiento judicial en vigor. Parte del material sustraído ha sido recuperado y devuelto a sus propietarios. Las actuaciones han sido remitidas al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Nules, que ha decretado el ingreso en prisión de uno de los implicados.