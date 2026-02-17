Detenida una trabajadora de limpieza y su marido por robar joyas en casas donde trabajaba

La Guardia Civil ha detenido a una trabajadora de limpieza y a su marido, vecinos de Catí (Castellón), como presuntos autores de varios delitos de hurto en viviendas.

La investigación permitió a los agentes contactar con varias personas de Catí que tenían en común haber contratado a la mujer para realizar labores de limpieza en sus domicilios, según un comunicado de la Guardia Civil.

Las comprobaciones practicadas determinaron que, presuntamente, la mujer aprovechaba el acceso a las viviendas por motivos laborales para sustraer joyas y otros objetos de valor, que posteriormente eran vendidos junto con su marido en establecimientos de compra-oro de la provincia y también en Rumanía.

Según la Guardia Civil, para dificultar su identificación facilitaban datos diferentes en el momento de realizar las ventas.

Parte de las joyas sustraídas han sido recuperadas y ya devueltas a sus legítimos propietarios. Los detenidos han sido puestos a disposición del Juzgado en funciones de Guardia del partido judicial de Vinaròs.