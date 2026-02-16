Comauto Sport se repone tras los daños provocados por la borrasca Oriana en Castellón

La borrasca Oriana dejó este sábado en Castellón rachas de viento que superaron los 105 km/h y provocó más de 600 intervenciones en la provincia. Entre los incidentes más destacados, un panel de hierro de aproximadamente 15 metros de ancho por 7 metros de altura cayó sobre la zona de vehículos de ocasión de Comauto Sport, causando desperfectos en varios coches y el lavadero, valorados en más de 40.000 euros.

A pesar de los daños, desde Comauto Sport han asegurado que ya se están reponiendo del temporal. El concesionario continúa abierto y operativo, y su equipo trabaja intensamente para recuperar la plena funcionalidad de todas las instalaciones.

Comauto Sport sufre el temporal Oriana | Comauto Sport

Este sábado la zona de vehículos de ocasión permanecerá abierta por la tarde, permitiendo a los clientes seguir visitando el concesionario y encontrando oportunidades. Además, Comauto Sport continúa preparando su Jornada de Puertas Abiertas para el lanzamiento del nuevo Jeep Compass y del Fiat 500 Hybrid, que tendrá lugar los próximos 20 y 21 de febrero.

Desde la dirección del concesionario han agradecido la confianza de sus clientes y han asegurado que afrontan los retos del temporal con ilusión, energía y compromiso para seguir ofreciendo servicio y atención de calidad a todos los visitantes.