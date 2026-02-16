SUCESOS

Comauto Sport se repone tras los daños provocados por la borrasca Oriana en Castellón

Un panel de hierro cayó sobre su zona de vehículos de ocasión durante la alerta roja, pero el concesionario sigue operativo y prepara su jornada de puertas abiertas.

Onda Cero Castellón

Castellón

La borrasca Oriana dejó este sábado en Castellón rachas de viento que superaron los 105 km/h y provocó más de 600 intervenciones en la provincia. Entre los incidentes más destacados, un panel de hierro de aproximadamente 15 metros de ancho por 7 metros de altura cayó sobre la zona de vehículos de ocasión de Comauto Sport, causando desperfectos en varios coches y el lavadero, valorados en más de 40.000 euros.

A pesar de los daños, desde Comauto Sport han asegurado que ya se están reponiendo del temporal. El concesionario continúa abierto y operativo, y su equipo trabaja intensamente para recuperar la plena funcionalidad de todas las instalaciones.

Este sábado la zona de vehículos de ocasión permanecerá abierta por la tarde, permitiendo a los clientes seguir visitando el concesionario y encontrando oportunidades. Además, Comauto Sport continúa preparando su Jornada de Puertas Abiertas para el lanzamiento del nuevo Jeep Compass y del Fiat 500 Hybrid, que tendrá lugar los próximos 20 y 21 de febrero.

Desde la dirección del concesionario han agradecido la confianza de sus clientes y han asegurado que afrontan los retos del temporal con ilusión, energía y compromiso para seguir ofreciendo servicio y atención de calidad a todos los visitantes.

