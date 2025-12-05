Desarticulada una organización criminal especializada en robos en tiendas de bicicletas de alta gama y motocicletas

Una operación conjunta de la Guardia Civil y la Policía Nacional ha permitido desarticular una organización criminal especializada en robos en tiendas de bicicletas de alta gama y motocicletas. La operación, denominada Ciclos-Volta, se ha saldado con la detención de tres personas a las que se atribuyen 11 robos cometidos entre junio y agosto en comercios de Nules, Peñíscola y Almassora, así como en Alzira, Paiporta, Utebo y Huesca, con un botín superior a los 420.000 euros.

Los detenidos actuaban de madrugada, encapuchados y fracturando escaparates con mazas para sustraer rápidamente el material, que trasladaban por carretera a Rumanía. Las detenciones se produjeron en las localidades oscenses de Benabarre y Binéfar, y en Térmens (Lleida), donde los agentes localizaron a los autores y recuperaron la furgoneta utilizada en los robos, un vehículo de alta gama y varios teléfonos móviles.

A los arrestados se les imputan delitos de pertenencia a organización criminal, robo con fuerza y falsificación de documento público. Uno de ellos tenía además una Orden Europea de Detención y Entrega emitida por Austria, donde también era buscado por delitos similares. La investigación se inició tras los robos registrados en Castellón, Huesca y Alzira y avanzó gracias a la coordinación entre unidades de ambos cuerpos policiales.

Los investigadores han acreditado que el grupo actuaba con una planificación meticulosa, vigilando previamente los establecimientos y empleando vehículos sustraídos o comprados días antes con matrículas falsas para evitar su identificación. En apenas tres minutos ejecutaban cada robo, mientras un coche lanzadera comprobaba la ausencia de presencia policial. La operación permitió identificar a los cuatro integrantes del grupo y atribuirles los once robos cometidos en la Comunidad Valenciana y Aragón. Tras pasar a disposición judicial, uno de los detenidos ha ingresado en prisión provisional.